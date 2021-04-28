Çiçek açan badem ağaçları baharı selamladı!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Badem Eylem Planı" projesi kapsamında, ilimiz Göynük ilçesinde dikilen badem ağaçları çiçek açtı

Çiçek açan badem ağaçları baharı selamladı!
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Çiçek açan badem ağaçları baharı selamladı!

Çiçek açan badem ağaçları baharı selamladı!

Haber: Aysun Beykoz

Orman Genel Müdürlüğü tarafında başlatılan "Badem Eylem Planı" kapsamında dikimi yapılarak bakımı köy sakinlerine devredilen badem fidanları meyve vermeye hazır hale geldi. İlimiz Göynük ilçesine bağlı Safranlar köyü civarındaki ormanlık alanlara dikilerek vatandaşlara tahsis edilen fidanlar, boyları 2,5 metreye ulaşmasının ardından çiçek açmaya başladı. Köy sakinlerinden olan Nurettin Akı, "Köyümüze tahsis edilen yere orman işletmesi tarafından badem ağacı dikimi yapılmıştı. Şimdi bademler çiçek açtı. Budama yapıyoruz. Köyümüze 1150 badem ağacı dikildi. 18 hane bakımı üstlendi" şeklinde konuştu.

Bölgede inceleme yapan Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ise köy sakinlerine badem ağaçlarının bakımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 10:17
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