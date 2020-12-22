Çiftçi borç yapılandırması istiyor



Haber:Volkan Yılmaz

Çiftçilerin gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs gererek tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında ülkemizin gıda ihtiyacını karşılamak için çalıştığını ifade eden Başkan Fidan, “Çiftçimiz üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte birçok sorunla karşılaşmaktadır. Çiftçimizi en fazla zorlayan konulardan biri de finansman sorunudur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ülkemizde tarım ve balıkçılık sektöründe kullandırılan nakdi kredi bakiyesi, 2019 yılında 106 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonundan 2020 Eylül ayına kadar, tarımda kredi kullanımı yüzde 15,6 oranında artış göstermiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı da 2019 yılında 8,2 milyar liraya ulaşmış, 2020 yılında 9 ayın sonunda 7,7 milyar olarak gerçekleşmiştir‘’ ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin bankalara olan toplam borcunun 89 milyar 11 milyon lirasının kamu bankalarına, 22 milyar 240 milyon lirası yabancı bankalara 11 milyar 690 milyon lirası ise yerli özel bankalara olduğunu ifade eden Fidan, “Son yıllarda artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları ve yaşanan doğal afetler nedeniyle ekonomik geliri azalan ve krediye daha fazla ihtiyaç duyan tarım sektöründe, Covid-19 salgını ile sorunlar daha fazla artmıştır. Ülkemizde Mart ayında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yapmış, ayrıca Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durdurulmuştur. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başlatılmıştır. Özellikle yapılandırma işlemlerinde çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından talep edilen peşinatı ödeyememesi ve bankaların riskli gördükleri çiftçilere yapılandırma yapmamaları nedeniyle son aylarda başlatılan icra işlemleri artış göstermiştir” şeklinde konuştu.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Bu icralar nedeniyle uygulanan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar vermekte çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artmaktadır. Çiftçilerimiz borçlarını tamamen ödemek istemektedir. Ancak tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere bankalarca başlatılmış haciz işlemlerinin acilen durdurulması gerekmektedir‘’ diye konuştu.