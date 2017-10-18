Yeniçağa'nın Doğancı köyünde yaşayan İsmail Şimşek'in arazisine ektiği kabaklardan bazıları devasa boyuta ulaştı. Ağırlıkları 30 ila 50 kilo arasında değişen kabaklar, görünümleriyle dikkat çekti. Şimşek, yaptığı açıklamada, bu yıl arazisini kabak ekerek değerlendirmek istediğini dile getirerek, "Bu yıl ekmiş olduğum kabaklarından en büyüğü 52 kiloluk kabak elde ettim. Kabakların büyüklüğünü görünce çok şaşırdım. Nasıl bu kadar büyük olduklarını anlayamadım" dedi.

