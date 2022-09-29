Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında yeni dönem

Haber: Okay Özcan

İlgili yönetmeliğe göre; 2023 Yılı ÇKS kayıtlarının son başvuru tarihi 31 Aralık 2022’dir.

Ziraat odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi şartı sadece ilk defa kayıt yaptıracaklar dışında kaldırılmıştır. Başvuru formlarındaki Muhtar - Aza imzaları kaldırılmış olup, yalnızca çiftçi imzası yeterli olacaktır. Fiilen tarımsal faaliyette konu olan araziler için ÇKS kaydı yapılabilecektir. Çiftçiler 2023 yılı ÇKS güncellemelerini Ekim ayı itibariyle E-Devlet üzerinden de yapabileceklerdir. Çiftçiler, 2023 yılı ürün güncellemelerini Şubat ayı içerisinde revize yapabileceklerdir.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, 10:15