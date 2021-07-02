Çiftçiler bu habere dikkat!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, sarı kodla uyarı yaptı. İlimizde, 3 Temmuz Cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, aralıklarla Pazar günü akşam saatlerine kadar devem etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgarve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yağışın Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp Pazar günü 19.00’da bitmesi tahmin ediliyor.