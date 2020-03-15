Çiftçiler dikkat!

Haber: N Halid Altundal

Meteorolojik verilere göre ilimiz Bolu’da sıcaklıklar önümüzdeki 5 gün için sert bir düşüşe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sıcaklıkların önümüzdeki günlerde -5 ila 5 derece arasında değişeceği ilimiz için zirai don beklenildiği bildirildi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte Pazartesi gününden itibaren, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak il genelinde zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Zirai donun 20 Mart Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.