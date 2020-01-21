Çiftçiler için gece eğitimi başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurum tarafından çiftçilere yönelik gece eğitimleri düzenlenecek. Yeni tarımsal teknolojilerin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, tarımsal destekler, özel idare destekli projeler, hayvancılık, tarımda iş güvenliği ve güvenli traktör kullanımı, TARSİM, Miras Kanunu-arazi satışları ve köyde ikamet eden çiftçilerin talep ettiği diğer tarımsal konularda çiftçileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek gece eğitimleri bugün itibariyle Yuva, Yukaçamlı ve Yeşilköy ile start alacak.

21 Ocak-18 Mart tarihleri arasında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvansal ve bitkisel işletme yoğunlukları göz önünde bulundurularak düzenlenecek gece toplantılarında İl Müdürlüğünün dahili birimlerini temsilen Şube Müdürleri ve İl Müdür Yardımcıları önderliğinde kurum teknik personel grubu görevlendirildi. Haftada 2 gün ve 6 köy olmak üzere belirlenen köylere ve muhtarlarınca toplantı talebinde bulunulan köylere teknik personel grupları gönderilerek Bolulu çiftçiler istedikleri her konuda bilgilendirilecek. 2020 yılı için 54 köyde gerçekleşecek olan eğitimler, 2021 yılı kış aylarında da düzenlenecek. Ayrıca gece toplantılarının belirlenmesinde muhtarların ve çiftçilerin toplantı talepleri de değerlendirilerek uygun tarihlerde talepleri doğrultusunda toplantılar düzenlenecek.