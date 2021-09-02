Çiftçiler için güzel haber

Haber: Ceylan Beykoz

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre kapsam dahilindeki çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen tarım havzalarında, köy ve mahallelerde yetiştirdikleri ürünlerinde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı görenlerine destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda çiftçilerden, verim kaybı; yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 lira, yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 lira, yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 lira, yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 lira, yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 lira, yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 lira, yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90l ira ve yüzde 100 kayıp yaşayanlara da dekar başına 100 lira ödeme yapılmasına karar verildi. Verim kayıplarının belirlenmesinde, ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ve TARSİM kayıtları dikkate alınarak ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınacaktır.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 16:18