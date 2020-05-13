Çiftçiler patates yerine mısıra yöneldi

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde çiftçiler, Türkiye çapında meşhur olan sarı patatesi, artan üretim ve işçi maliyetleri nedeniyle tercih etmemeye başladı. Çiftçiler, bu yıl tarlalarına patates ekmedi ya da daha az ekim yaptı. Patatesteki fiyat dengesizliği, işçi bulamama gibi sorunlar nedeniyle patates ekiminden vazgeçen çiftçiler, üretimi kolay ve maliyeti düşük olan mısıra yöneldi. Bolu'da geçen yıl 3 bin dekarlık alanda mısır ekimi yapılırken, rakam, bu sene 15 bin dekara yükseldi. Geçen sene patates ekilen tarlaların büyük kısmında bu yıl mısır ekimi yapıldı.

'MISIR EKİMİNDEN UMUTLUYUZ'?

Vakıfgeçitveren köyünde çiftçilik yapan ve aynı zamanda muhtar olan Sabahattin Altunel de daha önce patates ektiği tarlalarına bu yıl mısır ektiğini belirterek, "Patates ekimi azaldı. Buna alternatif olarak Ziraat Odası'nın yaptığı mısır kurutma tesisinden dolayı çiftçiler mısıra yöneldi. Maliyetlerin de düşük olmasından dolayı mısır ekimi 3 yıldır devam ediyor. Bu yıl içerisinde benim gözlediğim kadarıyla ekim oranı fazla. Patateste taban bir fiyat yok. Vatandaş mahsulünü ektikten sonra kaça satacağını bilemiyor. Belli değil. Ama mısırda 1 lira, 1,20 liradan alım yaptı. Bizler memnunuz. Biz bu işin içindeyiz. Bu yıl mısır ekiminden dolayı umutluyuz" dedi. Ilıcakınık köyünde çiftçilik yapan muhtar Selim Özer de bu yıl mısır üretimine yöneldiğini dile getirerek, "En büyük sıkıntımız işçi bulamıyorduk. İşçi sıkıntısı olduğu için patateste de üretim ve satış işçi ile oluyor. Maliyetlerin yüksek olması patates satışındaki fiyat dengesizliği patates üretimini azalttı. Tane mısır endüstriyel bir yem bitkisi olduğu için şu anda makine ile ekiyoruz, makine ile biçip kurutuyoruz. Oradan da doğruca nakliyesi yapılıyor. Şu anda en kolay ürün. Kar olarak ise buğdaydan bile daha karlı bir ürün şu an için" diye konuştu.