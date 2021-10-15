Çiftçiler uyarıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde patatese başlıca alternatif olarak ekimi yapılan dane mısırda hasat zamanı yaklaşırken, üreticileri danelerin olgunlaşması ve nem oranına dikkat edilmesi hususunda uyardı.

Konu hakkında Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada

“Dane Mısır bitkisi, özellikle üretim maliyetleri ve verimi ile ilimizde patatese önemli bir alternatif olmuştur. İlimizde vejetasyon sürelerinin uzaması ile hasat süreleri uzamıştır. Üreticilerimizin maddi manevi kayba uğramaması adına hasat zamanına olgunlaşma ve nem oranlarına dikkat etmesi önem arz etmektedir.

Dane Mısır Bitkisinde Hasat Zamanı

Bitkinin sap, yaprak ve tablaları tamamen kuruyup kahverengileşir. Danelik mısır ürünü için mısırda hasat zamanının geldiği koçan kavuzlarının kuruyup, danenin sertleşip normal görünen rengini alması, danenin sömeğe bağlandığı yerde siyah noktanın oluşması ile anlaşılır. Siyah nokta görülmeye başlamasından itibaren dane rutubeti atarak hasat süresini beklemeye başlamaktadır. Mısır koçanının orta kısımlarından alınan her 4 tanenin 3‘ünde siyah nokta görülürse mısır olgunlaşmasını tamamlamış, hasat olabilir demektir.

Mısır hasadının doğru bir şekilde yapılması ürünün verimi ve kalitesi için belirleyicidir. Ayrıca Pazar fiyatları ürünün nemiyle alakadar olmasından dolayı uygun nem oranına düşmeden hasat ettirmemeleri üreticilerimizin ve alıcıların lehine olacaktır.

Bu nedenlerle üreticilerimizin hasat konusunda aceleci davranmamaları, uygun hasat zamanını bekleyip daha düşük rutubet değerlerinde hasat ettirmeleri çiftçilerimizin lehine olacaktır.“ ifadelerine yer verildi.