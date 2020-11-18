Çiftçilere iza buğdayı tohum desteği sağlandı

Kıbrıscık Belediyesi ile Bolu Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında Kıbrıscık’taki çiftçilere iza buğdayı tohumu dağıtıldı. Belediye Başkanı Emin Tekemen yaptığı açıklamada, “Üreticinin yanında olacağız” dedi.

Çiftçilere iza buğdayı tohum desteği sağlandı

Haber: BMA

Kıbrıscık ilçesinde Belediye Başkanı Emin Tekemen, yerli üretimin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıscık Belediyesi ve Bolu Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere iza buğdayı desteği sağlandı. Başkan Emin Tekemen, “Alan bölgesinde yerli iza buğdayı ekimini desteklemek amacı ile Bolu Belediyesi ve Kıbrıscık Belediyesi işbirliği ile 120 dönümlük alan için alım garantisi ile tohum desteği sağladık. İki kardeş belediye üreticinin yanında olacağız. Kıbrıscık'ta üretim bizim için önemli. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Beye teşekkür ederiz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tekemen, Dağ Evleri için kararlı
Tekemen, Dağ Evleri için kararlı
  1. Bolu

banner128