Çiftçilere iza buğdayı tohum desteği sağlandı

Haber: BMA

Kıbrıscık ilçesinde Belediye Başkanı Emin Tekemen, yerli üretimin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kıbrıscık Belediyesi ve Bolu Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında çiftçilere iza buğdayı desteği sağlandı. Başkan Emin Tekemen, “Alan bölgesinde yerli iza buğdayı ekimini desteklemek amacı ile Bolu Belediyesi ve Kıbrıscık Belediyesi işbirliği ile 120 dönümlük alan için alım garantisi ile tohum desteği sağladık. İki kardeş belediye üreticinin yanında olacağız. Kıbrıscık'ta üretim bizim için önemli. Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan Beye teşekkür ederiz” dedi.