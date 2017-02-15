HABER: BMA

Geçtiğimiz aylarda esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi desteğinin açıklanmasının ardından çiftçiler için de çalışmalara başlayan hükümet yetkilileri müjdeyi verdi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirten AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan ve hemen peşin ödenmesi gereken tarımsal kredi borçlarına yapılandırma imkanı getiriyoruz. Hükümetimizin son aşamaya gelen çalışmaları sonrası, çiftçilerimiz borçlarını 5 yıl süreli yapılandırma imkanına sahip olacak. Yapılandırmaya esas tutarın tamamı veya ilk taksidi başvuru süresi sonuna kadar, izleyen taksitleri ise 2018 yılının Kasım ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenebilecek" ifadelerine yer verdi.

"BORÇ FAİZİNİN YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, yapılandırmada uygulanacak faizin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağını bildirdi. Ercoşkun, "Çiftçilerimizin, kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna kadar banka ya da kooperatife başvuruda bulunması gerekiyor. Yapılandırmada uygulanacak faizin yarısını üreticilerimiz karşılayacak, diğer yarısı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin şu anda yüzde 11 olan tarımsal cari faiz oranının yüzde 5,5'i çiftçi, yüzde 5,5'i de Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak" diye konuştu.

YAPILANDIRMA İMKANI DOĞAL AFET MAĞDURU ÇİFTÇİNİN DE İMDADINA YETİŞECEK

Yapılandırma imkanının doğal afet mağduru çiftçilerinde yardımına yetişeceğini belirten Milletvekili Ercoşkun, "Dolu, don, fırtına, kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve daha birçok felaketle karşı karşıya kalan ve bu doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Bankası'nda ve Tarım Kredi Kooperatifinde kredi borcu bulunan vatandaşlar da yapılandırmadan yararlanacak" dedi.

ÇİFTÇİMİZİ BORÇ YÜKÜNDEN DE KURTARACAĞIZ

Söz konusu düzenlemenin yürürlülük tarihinden önce borçları yapılandırılan ve yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödemeleri devam eden borçluların da bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunabileceklerinin altını çizen Ercoşkun, “Yem ve gübrede KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve hayata geçirilen birçok tarımsal destekleme uygulamaları sonrası çiftçiler için uygulanacak yapılandırma imkanı borç yükündeki çiftçilere büyük ödeme kolaylığı sağlayacak. Yapılandırma düzenlememizin Bolu'daki çiftçi kardeşlerimize ve Türkiye'deki tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.