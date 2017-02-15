banner128

banner101

15 Şubat 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • ÇİFTÇİLERE MÜJDE

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği referandumu öncesi, esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi sağlanması yönündeki çalışmalarının ardından bu kez çiftçilerin yüzünü güldürecek bir açıklama yaptı.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 10:41
    Bu haber 16 kez okundu
    ÇİFTÇİLERE MÜJDE
      

     

    HABER: BMA

    Geçtiğimiz aylarda esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi desteğinin açıklanmasının ardından çiftçiler için de çalışmalara başlayan hükümet yetkilileri müjdeyi verdi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirten AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan ve hemen peşin ödenmesi gereken tarımsal kredi borçlarına yapılandırma imkanı getiriyoruz. Hükümetimizin son aşamaya gelen çalışmaları sonrası, çiftçilerimiz borçlarını 5 yıl süreli yapılandırma imkanına sahip olacak. Yapılandırmaya esas tutarın tamamı veya ilk taksidi başvuru süresi sonuna kadar, izleyen taksitleri ise 2018 yılının Kasım ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenebilecek" ifadelerine yer verdi.

     

    "BORÇ FAİZİNİN YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, yapılandırmada uygulanacak faizin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağını bildirdi. Ercoşkun, "Çiftçilerimizin, kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna kadar banka ya da kooperatife başvuruda bulunması gerekiyor. Yapılandırmada uygulanacak faizin yarısını üreticilerimiz karşılayacak, diğer yarısı ise devlet tarafından karşılanacak. Örneğin şu anda yüzde 11 olan tarımsal cari faiz oranının yüzde 5,5'i çiftçi, yüzde 5,5'i de Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak" diye konuştu.

     

    YAPILANDIRMA İMKANI DOĞAL AFET MAĞDURU ÇİFTÇİNİN DE İMDADINA YETİŞECEK

    Yapılandırma imkanının doğal afet mağduru çiftçilerinde yardımına yetişeceğini belirten Milletvekili Ercoşkun, "Dolu, don, fırtına, kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve daha birçok felaketle karşı karşıya kalan ve bu doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Bankası'nda ve Tarım Kredi Kooperatifinde kredi borcu bulunan vatandaşlar da yapılandırmadan yararlanacak" dedi.

     

     

    ÇİFTÇİMİZİ BORÇ YÜKÜNDEN DE KURTARACAĞIZ

    Söz konusu düzenlemenin yürürlülük tarihinden önce borçları yapılandırılan ve yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödemeleri devam eden borçluların da bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunabileceklerinin altını çizen Ercoşkun, “Yem ve gübrede KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve hayata geçirilen birçok tarımsal destekleme uygulamaları sonrası çiftçiler için uygulanacak yapılandırma imkanı borç yükündeki çiftçilere büyük ödeme kolaylığı sağlayacak. Yapılandırma düzenlememizin Bolu'daki çiftçi kardeşlerimize ve Türkiye'deki tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİZİM MAHALLE BEŞKAVAKLAR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129