Çiftçilere ücretsiz reflektör dağıtımı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere, trafik kazalarını önlemek ve farkındalık yaratmak adına reflektör dağıttı.Çiftçilerin karayolunda trafik kurallarına uygun olarak nakliye yapabilmeleri için reflektör kullanımı zorunludur. Bu sebeple Bolu Ziraat Odası, trafik kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere ücretsiz olarak reflektör dağıtımı yaptı. Dağıtım programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı trafik personelleri ve çiftçiler katıldı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve Bolu Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat katılım sağladı. Programda konuşma yapan Traktör kazalarını ve trafik kazalarını önlemek adına dağıtılan reflektörlerin önemini vurgulayan Vali Ümit, “Traktör ve benzeri araçların karayollarına çıktığında önünde ve arkasında işaretlerinin olması özellikle ve özellikle reflektörlerin olması çok önemli” dedi.

“ÜCRETSİZ OLARAK REFLEKTÖR DAĞITIMI KARARI ALDIK”

Programın başında konuşma yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Pandemi döneminde her zaman çiftçimizin yanında olan sayın valimize kolluk kuvvetlerimize çiftçimiz adına ziraat Odası olarak ayrıca çok teşekkür ederiz. Çiftçilerimizin karayolunda trafik kurallarına uygun olarak nakliye yapabilmeleri için reflektör kullanımı zorunludur. Bu sebeple Ziraat Odası olarak trafik kazalarını önlemek amacıyla çiftçilerimize ücretsiz olarak reflektör dağıtımı kararı aldık” dedi.

“TRAFİK SADECE OTOBÜSTEN, OTOMOBİLDEN, TRENDEN VE UÇAKTAN İBARET DEĞİL”

Modern hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi trafik diyerek sözlerine başlayan Vali Ümit, “Havada, denizde, karada, her zaman ve her yerde vapur, tren, uçak, özel araç, otobüs aklınıza ne gelirse trafiğin tüm araçları insanın hizmetinde. Hepimizin bildiği gibi birçok canlarımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Dünya genelinde var olan bu probleme yönelik olarak İçişleri Bakanlığımız, uzun yıllar sürecek çok çeşitli derinlemesine etkili tedbirler aldı. Ama trafik sadece otobüsten, otomobilden, trenden ve uçaktan ibaret değil. Bizim hayatımızın en önemli tarafını temsil eden bir meslek var. Ziraat veya ziraatçılık. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz şartımız. Tarım sektörünün her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Devletimiz her geçen gün tarım sektörüne daha yakından ve daha ilgili bir şekilde birçok desteklemelerle ziraatı destekliyor.

“REFLEKTÖRLERİN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Reflektörlerin olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Ahmet Ümit, “Bu çerçevede baktığımızdahayatımızın vazgeçilmezlerimden özellikle deziraat sektörünün vazgeçilmezlerinden bir unsur olan traktör. Traktör, hakikaten çiftçinin işini kolaylaştıran, üretimin artmasında ziraatın kolaylaşmasında ciddi katkıları olan bir araç.Ama ne yazık ki traktör kazaları nedeniyle çoğu vatandaşımızı da kaybettik. Bolu Valisi olarak çalıştığım son 2 buçuk yılı aşkın sürede trafik kazasında kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu maalesef traktör kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımız. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ama bunun sebepleriniaraştırmak tedbirlerini almak lazım. Bu kuralların hiçbirisi akşamdan sabaha düşünülmüş ve konulmuş kurallar değildir. Trafik kuralları tecrübelerden kaynaklanmaktadır.Tecrübelerin neticesinde alınmış kurallardır o yüzden bunlara uymak gerekiyor. Traktör ve benzeri araçların karayollarına çıktığında önünde ve arkasında işaretlerinin olması özellikle ve özellikle reflektörlerin olması çok önemli” ifadelerine yer verdi.

“CEZA YAZMAK NE AMAÇTIR NE DE HEDEFTİR”

Trafikte sürücülere kesilen cezaların bir hedef olmadığını sürücülerin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Ümit, “‘En basit bir şey yüzünden polis bize ceza yazdı’, ‘en basit bir hata yüzünden jandarma bize ceza yazdı’ şeklinde yakınmalardan önce kurallara uyalım, can güvenliğimizi garanti altına alalım ondan sonrası kolay. Ceza hiçbir zaman hedef değil. Hiçbir kurumumuzda ceza yazmak ne amaçtır ne de hedeftir. Amaç sadece farkındalık oluşturmaktır. Amaç esas itibariyle canımızın güvende olmasıdır. Ben bu programın özellikle traktörler ve diğer tarım araçlarının boyutunda bir farkındalık programı olmasını ve insanlarımızın daha dikkatli olması için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum” dedi.

Reflektör dağıtım töreni, Vali Ahmet Ümit’in temsili olarak traktör römorkuna reflektör takmasının ardından çiftçilerimize reflektör dağıtımı ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 23:41