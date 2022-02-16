Çiftçilerin ürünlerini kontrol ettiler

Haber: Uğur Balaban

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte üretime geçen çiftçileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ekipler, ürün yetiştiren köylülerin seralarına gitti ve ürünlerin kontrolleri yapıldı. Ürünlerin yetiştirilme esnasında etrafında çıkan yabancı otlara karşı uyarılar yapan Tarım Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere yabancı otlar konusunda da tavsiyelerde bulundu. Seri yetiştiriciliği konusunda uzman olan ekipler, aynı zamanda malcli çilek yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yaptı. Öte yandan çiftçilerin seralarında, Hububat kök boğazı kontrolü ve kardeslenme ve çıkış kontrolleri yapıldı.