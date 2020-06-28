Çiftçilerin yeni platformu DİTAP

Haber: Aysun Beykoz

Tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir projeye imza atan Tarım ve Orman Bakanlığı bu proje ile birlikte tüm alıcılar ve üreticileri online platform üzerinden bir araya getiriyor. Çiftçilerin yüzünü güldürecek bu projeye katılım her geçen gün artarken, aslen Düzceli olan ve sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan oyuncu Mehtap Bayri’de aynı zamanda çiftçilik ile uğraştıklarını dile getirerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm çiftçileri bu platforma davet etti. Bayri yaptığı paylaşımda “Ben de oyunculuğumun yanı sıra ÇKS’ye üye bir çiftçiyim ve Dijital Tarım Platformu’na üye oldum. Neden diyeceksiniz? Ürünlerimi hasadımı yaptıktan sonra aracı olmadan direk alıcıya ulaştırabileceğim bir platform. Sizde üye olmak isterseniz buyurun gelin” ifadelerini kullandı.

Haziran ayı başında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’li katıldığı video konferans toplantılarında da tüm çiftçilerin bu platforma katılmasını beklediklerini dile getirdi. Ayrıca Pakdemir’li Dijital Tarım Pazarı sayesinde alın teri ve bin bir emekle üretilen ürünlerin değer fiyatından alıcılara ulaşacağını belirtti.