Çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiştir

Haber: Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş gerçekleştirdikleri Seben ziyareti ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Bolumuzun en verimli topaklarına sahip olan Seben ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ziyaret sonrası maalesef çok kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Tarımsal üretime yönelik çeşitlilik bakımından en zengin ilçemiz, Bolu’nun Çukurova’sı olarak bilinen şirin ilçemiz Seben’de sohbet ettiğimiz vatandaşlarımızdan maalesef çok şikâyetler aldık. Bolu’nun Çukurova’sı bile bu durumdaysa vay halimize. Çiftçimiz iflasın eşiğine gelmiş.

ÇÖZÜM ÖNERİMİZ VAR

Üreticimizin bu gün yaşadığı ana sorun ürünün para etmemesi. Her geçen gün artan girdi maliyetleri sebebiyle üretim gün geçtikçe zorlaşırken, bin bir meşakkatle yetişen meyve ve sebzenin değer bulmaması maalesef üreticimizin belini büküyor. Para etmeyen ürün ve katma değer sağlamayan iş kolu olması sebebiyle gençler tarımsal üretimden hızla uzaklaşıyor. Tarlada para etmeyen ürün pazar tezgahında vatandaşın elini yakıyor. Birçok vatandaşımız, pazar alışverişini ihtiyacı olanı kadarını alamıyor. Üreten para kazanamazken, maalesef normal vatandaşımız pahalılık sebebiyle Pazar tezgahından ihtiyacını karşılayamıyor. Biz bu fiyat istikrarsızlığına sebep olan, emek harcamadan para kazanan bir takım aracıların piyasada yeninden gözden geçirilmesini sağlamak ve çiftçimizin sorunlarının çözümü için partimiz tarafından Türkiye Tarımsal Ürünler Düzenleme Kurulu önerisi getirilmiştir. İhtiyaca yönelik üretim ilişkisinin sağlanması, fiyat dengesinin oluşturulması gibi çiftçimizin ana kademede yaşadığı sorunlar için partimizin çözüm önerisi vardır. Doğru planlama ile bu sorunların üstesinden gelinebilir. Ülkemizin geçmiş tarımsal üretim oranlarına sahip olacak yeterli kaynağı vardır. Türkiye İYİ Parti ile çiftçimiz İYİ Parti ile iyi ve güzel günler görecektir. Türkiye’nin tarım geleceği İYİ Parti ile kurtulacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizi ağırladıkları için Seben Kaymakamı Süleyman Bakan Bey’e, Seben Belediye Başkanımız Fatih Kavak Bey’e ve çok değerli Seben halkına teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 16:59