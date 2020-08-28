“Çiftçinin cebine dokunacak destekler yapılmalı”

Haber: N. Halid Altundal

Patates hasadının başladığı ilimizde, tarlada fiyatların düşük olması üreticileri isyan ettirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO) Bolu İl Temsilcisi Niyazi Kalfa, çiftçiye destek verilmesini istedi. Fiyatların düşük olmasına tepkili olan çiftçinin haklı olduğunu söyleyen ZMO İl Temsilcisi Niyazi Kalfa açıklamasında, “2-3 yıldan beri girdi maliyetleri; en başında mazot, ilaç, tohum, gübre bu tür maliyetler büyük oranda arttı. Bunun yanında da patates fiyatları aynı orada artmamakta. Maliyet artıp fiyatlar atmazsa çiftçi bundan zarar etmektedir. Bir de bu sene hava koşulları da uygun gitmedi. Nisan, Mayıs aylarında çok yağmur yağdı. Hem hastalıklar yönünden hem de patatesin gelişmesi yönünden noksanlıklar oldu. Çiftçinin verimi de düşmüş oldu. Fiyatların düşük olmasının bir nedeni, üretim planlamasının olmaması. Ülkede her sene bu tür ürünler genelde gelişi güzel ekilmekte, yani bir plan program dahilinde ekilmemektedir. Bu seneki fiyatlara göre bir sonraki sene ekilmiş alanlar artmakta veya azalmaktadır” dedi.

“BOLU’DA YERLİ PATATES BULMAK ZOR”

Patates fiyatlarının tarlada 1 liranın altında olduğunu belirten Kalfa açıklamasında ayrıca, “Bu, vatandaşın zararına olur. Bir kilo patatesin bir liranın altında olması vatandaşın zararınadır. Tarla kirası yanında çiftçinin emeği de var. Çiftçinin o yatırdığı paraların amortismanı var. Onları hesap edersek çiftçinin burada kazanabildiği para, ancak emeği ve tarla kirasını karşılar. Onun için bir liranın altındaki bir fiyat çok düşük bir fiyat. Çünkü maliyetler çok yüksek. Akaryakıt fiyatları yüksek. Çiftçiye bu konuda bir destek var, ama az miktarda. Verilen rakamlar yetersiz. Mazotta da öyle, gübrede de öyle, ilaçta da öyle. Gübre, ilaç, mazot… Bunlar dışarıdan geliyor, hatta tohum. Bolu’da 8-10 tane tohum çeşidi var. Bir tane yerli çeşit yok. Zaman içerisinde ekilmeye ekilmeye yerli çeşitler kayboldu. Şu an Bolu’da yerli patates bulmak zor” diye konuştu.

“ÇİFTÇİYİ KÜSTÜRÜRSEK BİR DAHA TOPARLAYAMAYIZ”

Dışarıdan patates ithali ile ilgili konuya da değinen Kalfa açıklamasının devamında, “Bu çok yanlış bir olay. Ülkemizde çiftçi küsmüş durumda. Bolu’da da aynı. Patates değil, sadece diğer ürünlerde de öyle. Dışarıdan sıfır gümrükle, şuradan buradan patates almak bu memleketin çiftçisine yapılan en büyük kötülük. Çünkü bu vatandaşlar bütün sermayesini, malını, mülkünü bu patatese veya diğer tarımsal ürünlerden alacağı paraya bağlamış. Yani buna göre geçimini sağlayacak şekilde plan, program yapıyor. Şimdi bin 500 liraya mal ettiği patatesi bin liraya satarsa 500 lira zarardadır. Bir de dışarıdan geliyor. Bu sefer bir liranın da altına düşüyor patates fiyatı. Çiftçi ne yapacak? Ekmeyecek. Bu yüzden yurtdışındaki insanlar kazanacağına, bizim dövizimiz gideceğine buradaki vatandaşımızın kazanması daha iyi olacaktır. Çiftçiyi küstürürsek bir daha toparlayamayız” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİNİN CEBİNE DOKUNACAK DESTEKLER YAPILMALI”

Açıklamasında son olarak yetkililere seslenen Kalfa şunları söyledi: “Dünyadaki gelişmiş ülkeler kendi çiftçisini çok iyi desteklemektedir. Amerika olsun, Avrupa ülkeleri olsun; hepsi çiftçisini desteklemektedir. Desteklemek nedir? Yalnız Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt ettirip ondan sonra üç beş kuruş vermek değil. Burada çiftçiyi ürettiği mal üzerinden desteklemek gerek. Bunların taban fiyatlarını belirleyip bunun altında satılmaması ve vatandaşın elindeki ürünlerin de bir şekilde alınması satılması… Belediyece olabilir diğer kurumlar tarafından olabilir. Yani vatandaşın malının elinde kalmaması gerek. Şimdi patates zamanlı bir üründür. Hadi diyelim ki Mart ayına kadar, Şubat ayına kadar depolayabilirsiniz. Ama ondan sonra Büyük Suya atılır veya hayvanlara verilir. Onun için çiftçiyi daha çok desteklemek gerekiyor. Ürün üzerinden daha çok desteklemek gerekiyor. Bir de girdi maliyetlerini düşürmek gerekiyor. Örneğin mazotta fiyat düşürülebilir, gübrede düşürülebilir. Bu şekilde çiftçinin cebine dokunacak şekilde işlemler yapılırsa, vatandaş en azından para kazandığını görürse bu işi daha iyi yapmaya çalışır, elde ettiği ürünü daha fazla üretmeye çalışır. Ülkemiz için de vatandaşımız içinde iyi olur.”