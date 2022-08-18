Çiftçiye bin liralık destek

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolulu çiftçilere biner liralık destek verilmeye başlandığını ve 31 Ağustos tarihine kadar çiftçilerin ödemeleri hak edişlerini kazanmak için müstahsil makbuzunu almaları gerektiğini söyledi.