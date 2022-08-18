Çiftçiye bin liralık destek

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolulu çiftçilere biner liralık destek verilmeye başlandığını ve 31 Ağustos tarihine kadar çiftçilerin ödemeleri hak edişlerini kazanmak için müstahsil makbuzunu almaları gerektiğini söyledi.

Çiftçiye bin liralık destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan Bolulu 650 çiftçinin biner liralık destekten faydalanacağını belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi 4000 tonun üzerinde buğday alımı yaptı. Bugün de destekleme müstahsil makbuzlarımız geldi. 650 çiftçimize dağıtmaya başladık.”

BOLU ÇİFTÇİSİNE HAYIRLI OLSUN

“Biner lira destek alacak çiftçilerimize hayırlı olsun. Bütün çiftçilerimiz Ziraat Odamızdan müstahsil makbuzlarınızı ay sonuna kadar alabilirler. Makbuzlarını almayan çiftçilerimiz yardımları maalesef alamayacaklar. Bütün çiftçilerimize üreticilerimize buradan duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

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