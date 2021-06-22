Çiftçiye can suyu oldu





Zor durumda olan çiftçilerin ödemelerini ertelemek için yapılan yeni uygulamada tarım kredi kooperatifleri çiftçilere kolaylıklar sağlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “7366 sayılı kanun kapmasında geçmiş döneme dair borçların yapılandırılması ile alakalı bir durum söz konusu. Borcun kapsamının 2020 yılı ve öncesi kanun takibe düşmüş olması gerekiyor. Bu borçların tamamı hem faiz ödemesinde indirim sağlıyor hem de borcun yüzde 30’u ödendiği takdirde geriye kalan tutar 3 yıl taksitlendirme imkanı sağlıyor. Defaten ödemelerde yine faiz indirimi olarak çiftçilerimiz borçlarını ödeyebiliyorlar. Bunun haricinde 2020 yılından sonra takibe düşmüş ödemelerde de kurum yine defaten ödemelerde yüzde 10, peşin ödemelerde çiftçiye indirim imkânı sunuyor. Yeni sezon üretimle başladı. Çiftçilerimize bu süreç içerisinde hayırlı, bereketli bir yıl diliyoruz” diye konuştu.