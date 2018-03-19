Haber: Esra Öztürk

Kredilendirme konuları arasında sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, yaygın hayvansal üretim, su ürünleri sektörü, kontrollü örtü altı tarımı, sera modernizasyonu, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı, süs bitkisi üretimi, iyi tarım uygulamaları, organik tarım faaliyetleri, yaygın bitkisel üretim, yem bitkisi üretimi, tarımsal mekanizasyon, traktör, modern basınçlı sulama, arazi alımı, tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri, sözleşmeli üretim, lisanslı depoculuk yatırımları, elektronik ürün senedi (elüs) karşılığı kredi kullanımı, soğuk hava deposu yatırımları, stratejik bitkisel üretim, yenilenebilir enerji kaynakları, tarımsal ürünlerin işlenmesi gibi konular bulunuyor.

Kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin Ziraat Bankası Şubelerine ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.