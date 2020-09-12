Çiftçiye şiddetli yağmur uyarısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bugün akşam saatlerinde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde yerini sağanak yağışa bırakması ile kavurucu sıcaklar yerini sağnak yağışlar aldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur başlaması ile Bolu İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Sosyal medya hesabından Vatandaşların beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar (19:00 TSİ) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken gece saatleride yerini şiddetli yağmura bırakacağını vurgulayarak "Meydana gelebilecek muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı üretici özellikle hayvancılık ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların mümkün olmadıkça hayvanlarını dışarıya çıkarmamaları,dere yatağı ve menfez çevresinde ev,ahır, bağ,bahçe,zirai aletleri bulunanarın da daha dikkatli olmaları ve vatandaşlarımızın dikketli ve tedbirli olmaları olunması konusunda çiftçileri uyardı.