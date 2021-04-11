Çiftçiye tohum desteği devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı, başlattığı proje kapsamında silajlık yem bitkileri üretimini geliştirme ve hayvancılıkta et ve süt verimini artırmak amacıyla çiftçiye destek oldu. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50'si de çiftçi katkısı olacak şekilde planlanan projede, alternatif ürün olarak silajlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Proje kapsamında 39 çiftçiye bin 500 dekar alana yetecek şekilde, 50 bin TL değerinde silajlık ayçiçeği tohumu verildi. Öte yandan bitkisel üretimi destekleme projesi kapsamında Özel İdare desteğiyle 48 çiftçiye 450 dekarlık alana yetecek şekilde ve kaba yem ihtiyacını karşılamak için 60 bin değerinde yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.