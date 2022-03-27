Çiftlik az kalsın yanıyordu!

Haber: Erdal Tanrıverdi
Yangın, Cumartesi günü öğle saatlerinde Bolu’nun Dörtdivan İlçesine bağlıBünüş köyünde tavuk çiftliğinin kalorifer bacasında meydan geldi. Ramazan Güldemir’e ait, tavuk çiftliğinden yükselen alevler, kısa süre içerisinde fark edildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil durum merkezine haber vererek itfaiye ekiplerini çağırdı. Çiftliğe kısa süre içerisinde gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevler başka bir yere sıçramadan durumu kontrol altına aldı.
Yangında sadece kalorifer kazanı ve bacası zarar gördü.