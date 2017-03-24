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24 Mart 2017 Cuma
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    • Çiğ Süt Desteklemesi İşlemleri Tamamlandı

    Bolu’da 2016 yılı Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 4 dönemlik süt destekleme başvuru ve hak edişleri tamamlandı.

    24 Mart 2017 Cuma 07:34
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    Çiğ Süt Desteklemesi İşlemleri Tamamlandı

    BASIN BÜLTENİ
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiğ Süt Desteklemesi programı kapsamında 4 dönemlik başvuru ve hak edişler tamamlandı. Ekim-Kasım-Aralık dönemi ödemelerinin bakanlıkça önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken il genelinde 3969 kişiye 11.434,66 ton süte karşılık 633.960,97 TL destekleme ödemesi yapılacağı açıklandı. Yapılacak ödemeler sonrasında 2016 yılında ödenen toplam tutarın 50.212,92 ton süte karşılık 2.649.866,92 TL olacağı belirtildi.

    2017 yılı için Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’nin beklendiği ve yeni döneme ait başvuruların ilerleyen tarihlerde birlikler üzerinden duyurulacağı Gıda Tarım İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

    Çiğ Süt Desteğinden yararlanmak için ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olmak gerektiğini belirten Gıda Tarım İl Müdürlüğü ayrıca, “Süt müstahsil makbuzlarını her ay düzenli olarak, başvuru dilekçelerini ise üç ayda bir duyurulduğunda birliğe teslim etmek ve süt satışı yapılan işletmeler, birlikler ya da süt toplayıcıları ile Süt Alım Satım Sözleşmesi imzalamak gerekmektedir. Süt alım satım sözleşmeleri imzalanmadığı takdirde tebliğde belirtilecek bir tarihten itibaren destekleme ödemelerinden yararlanılamayacaktır” bilgisini verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 2016, Yılı, Çiğ, Süt

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