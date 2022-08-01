Çiğ Süt Destekleri Üreticilerin Hesaplarına Yatırılmaya Başlandı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çiftçilere destekleme devam ediyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda 2022 yılı Mart ayı çiğ süt desteği, Bolulu üreticilere 4 milyon lira destek ödemesinin üreticilerin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

3 bin 705 üreticiye 4 milyon 24 bin TL destek ödemeleri; T.C. Son Hanesi 0-2-4 olanlar 29 Temmuz saat 18.00'den sonra, T.C. Son Hanesi 6-8 olanlar 5 Ağustos saat 18.00'den sonra, olmak üzere üreticilerin hesaplarına yatırılacak.