seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Çiğdem çiçeği reçeli satışta

Kıbrıscık Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile ilçenin yöresel ürünlerinin üretimi devam ediyor. Son olarak üretilen ev yapımı reçel ve tarhana Merkez ilçede açılan satış noktasında yerini aldı.

Çiğdem çiçeği reçeli satışta

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen öncülüğünde ilçenin yerel ürünlerinin tanıtımı ve satışı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kıbrıscık Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ilimiz Merkezinde Yöresel Ürün Satış Merkezi açılmıştı. Kıbrıscık’a özgü ürünlerin satışının devam ettiği Yöresel Ürün Satış Merkezinde son olarak ev yapımı çiğdem çiçeği reçeli ve Kıbrıscık tarhanası satışı da başladı.

Belediye Başkanı Tekemen yaptığı paylaşımda, “Sınırlı sayıda ev yapımı çiğdem çiçeği reçeli ve Kıbrıscık tarhanası Bolu’da Yöresel Ürünler Satış Noktasında” ifadesine yer verdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşitme kaybının seni sınırlandırmasına izin...
İşitme kaybının seni sınırlandırmasına izin...
  1. Bolu