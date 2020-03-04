Çiğdem çiçeği reçeli satışta

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen öncülüğünde ilçenin yerel ürünlerinin tanıtımı ve satışı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kıbrıscık Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay ilimiz Merkezinde Yöresel Ürün Satış Merkezi açılmıştı. Kıbrıscık’a özgü ürünlerin satışının devam ettiği Yöresel Ürün Satış Merkezinde son olarak ev yapımı çiğdem çiçeği reçeli ve Kıbrıscık tarhanası satışı da başladı.

Belediye Başkanı Tekemen yaptığı paylaşımda, “Sınırlı sayıda ev yapımı çiğdem çiçeği reçeli ve Kıbrıscık tarhanası Bolu’da Yöresel Ürünler Satış Noktasında” ifadesine yer verdi.