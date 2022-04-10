Çiğdemler açtı

Haber: S. Özge Yücel

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim bir başka güzelliğe sahip tabiat parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Kışın kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Abant'ta çevredeki karlar ve gölün üzerindeki buzlar havaların ısınmaya başlamasıyla erimeye başladı.

Karların eridiği alanlarda Abant'taki sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı. Abant, rengarenk çiğdemlerle ayrı güzelliğe büründü.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022, 12:55