Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve bin 300 metre yüksekte yer alan tabiat parkında havaların sıcak gitmesiyle göl çevresindeki alanlarda karlar eridi. Yüksek kesimlerde bulunan karlar da hızlı bir şekilde erimeye devam ediyor. Karların erimesiyle Abant'ın endemik türü olan sarı çiğdemler çiçek açmaya başladı. Çiçeklerin açmasıyla Abant ve yaylaları bir başka güzelliğe büründü. Açan çiğdemleri fotoğrafçılar ve tatilciler görüntüledi.

Özbekistan'dan gelen arkadaşları ile Abant'a gelen Turgay Yılmaz, "Arkadaşlarım Abant'ın güzelliğine hayran kaldı. Buranın çok güzel olduğunu söylediler. Abant, Bolu'nun doğal cenneti." diye konuştu.Yılmaz, havaların sıcak gitmesiyle Abant'ta bulunan karların eridiğini ifade ederek, "Bu sene kar yağışı çok olmadı. İnşallah bir kuraklık yaşamaz" dedi.