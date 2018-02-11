Haber: Ceylan Beykoz

Yoğun katılımın sağlandığı kongrede atama ile gelen mevcut Başkan Serap Çığrılı, 400 delegenin güven oyunu alarak tekrar Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi. Kongreye TBMM Divan Katip Üyesi ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Başkanı Ali Şafak, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses, Eski Kadın Kolları Başkanı Mehtap Burku, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“GÖNÜLLERİ FETHETME SEVDASI İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Ak Parti Gerede Kadın Kolları Başkanı Serap Çığrılı yaptığı konuşmasında; “Ak Parti Gerede Kadın Kolları Başkanlığımızın 5. Olağan kongresine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. AK Parti bugün dört milyonu bulan kadın üyesi ile şüphesiz Dünya’nın en büyük kadın toplum örgütüdür. Partimizin başarısının arkasındaki en büyük güç fedakar ve cefakar kadınlarımızdır. Bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum ki; pek çok parti ana kademe İl kongrelerini bile doğru düzgün yapamazken bizler İlçe Kadın Kolları kongrelerimizi yapıyoruz, Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize duyduğu güvenin ve desteğinin göstergesidir. Türkiye’yi şekillendirecek olan hizmetlerimizi kalıcı hale getirecek ve yenilerini katacak olan 2019 seçimlerinin arifesinde olduğumuzun bilincindeyiz. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın söylediği “Adalet ve Kalkınma Partisini, yani aşkımı, sevdamı, tutkumu önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum” sözlerinin bizlere yüklediği sorumluluk ve bilinç ile gönüllere köprü kuracak, gönülleri fethetme sevdası ile yola devam edeceğiz.

Kadınların mücadelesi bir hak mücadelesidir. Eğer kadın mutlu ise ülke de mutludur. Kadınları dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez. Bunun bilincinde olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadının her alanda önünü açarak destek olmuştur. Partimizin hak ve inanç özgürlüğü politikası ile kadınlarımız başörtüsü ile meclise girebilmiştir. Kadının kafasındaki örtü ile değil, kafasının içindeki fikirler ile üzerindeki elbise ile değil, yüreğindeki inanç ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye kadınları tarih boyunca istiklal mücadelelerinde daima ön safta yer almışlardır. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev alan kahraman kadınların geride asla unutulmayacak biz kadınlara rehber olacak bir miras bırakmışlardır. İşte o mirasın eseri olan 15 Temmuz gecesinde bir millet ayağa kalkmıştır. Kadını ile erkeği ile kendilerini siper etmişlerdir. Bugün aynı kadınlarımız Afrin deki Zeytin Dalı Harekatı’na ördükleri örgülerle, yaptıkları yemeklerle, okudukları Kuran-ı Kerim ve dualar ile de hizmet etmeye devam ediyor. Bizim bu memleketimizde ağzı dualı kadınlarımız olduğu müddetce, ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizde sesimizin yettiği en yüksek tonla diyoruz ki; başaramayacaksınız, birliğimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı elde edemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız. Biz inanıyoruz ki kadınlar birlik olursa dünyayı ele alırlar. Bu dava samimi ve beklentisiz, gece gündüz koşan inanmış insanların davası. Çünkü bu dava Allah sizlerden razı olsun duasını almak için çabalayan insanların davası. Bu dava dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun gözyaşını silme derdinde olanların, merhum Cemil Meriç'in ifadesiyle “zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur” anlayışını benimsemiş tarafını belli eden insanların davası. Siyasette biz de varız diyerek çıktığımız bu yolda karşılaştığımız hiçbir engel bizi yıldırmamalı, aksine güçlendirmeli. Siyaset bir ekip işidir, birbirine güvenmektir. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarıma da güveniyorum ve el ele verip güzel işler yapacağımıza da inanıyorum. Allah utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Görevini bugüne kadar başarı ile yerine getiren eski Kadın Kolları Başkanımız Sayın Mehtap Demirses Burku hanım ve omuz omuza çalıştığımız tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Partimizde görev yaptığım süre boyunca bizlere her zaman destek olan Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar ve İlçe Başkanımız Sayın Ali Şafak bey başta olmak üzere, teşkilatımızın tüm kademelerinde bulunan tüm partililere ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme teşekkür ediyorum. Kongremizin, demokrasi şölenimizin ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, hizmetlere devam” ifadelerine yer verdi.

“KONGRELERİN KARDEŞLİK HUKUKUMUZA KATKI SAĞLAMASINI RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM”

Belediye Başkanı Mustafa Allar da, böyle bir ilçede hizmet etmek ve bu partinin mensubu olmaktan her zaman büyük onur ve şeref duyduğumu buradan ifade ederek, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kongrelerin kardeşlik hukukumuza katkı sağlamasını rabbimden niyaz ediyorum. Yapmış olduğumuzun çalışmaları daha zirveye çıkarmak için hep beraber canla başla mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, kongrenin hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ederim” diye konuştu. Belediye Başkanı Mustafa Allar, başkanlık döneminde hayata geçirdiği ve yapılması planlanan projelerden bahsederek salondan büyük alkış aldı. Konuşmaların ardından 400 delegenin oyunu alan Serap Çığrılı 5. Dönem AK Parti Gerede Kadın Kolları Başkanı seçildi. Protokol üyeleri ve teşkilat mensuplarının hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından kongre sona erdi.

Yönetim Kurulu Listesi; (Başkan) Serap Çığrılı, Meliha Ergüven, Sena Efe, Emine Avcı, Nedret Başdemir, Mukaddes Renkli, Nurhayat Halıcıoğlu, Nurten Gün, Yasemin Çiçek, Hülya Dursun, Şule Çevik, Nezaket Karagöz, Emine Özcan, Meral Şafak, Emine Akman olurken yedeklerde ise; Meryem Yoldaş, Zeynep Çetin, Özlem Kiriş, Dilek Koçak, Behiye Pire, Nilgün Sadıç, Mine Yıldız, Hatice Urhan, Yeliz Cankurtaran, Sabire Şafak yer aldı.