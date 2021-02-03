Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması danışmanlık hizmeti alınacak
ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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