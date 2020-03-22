Çıkınlar’da yangın

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın garaj kısmında yangın çıktı. Hnüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle apartmanın içini dumanlar sardı. Evlerinin içine kadar giren dumandan kurtulmak için balkonlara koşan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmasının ardından apartmanı saran dumanı boşaltan itfaiye ekipleri, binada bulunan yaşlı ve kadınları sepetli itfaiye aracı ile cam ve balkonlardan tahliye etti. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında, bazı vatandaşlar evlerinde besledikleri evcil hayvanları da alarak dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.