Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Valiliğinin aldığı bir kararla güvenlik gerekçesiyle trafik akışına kapatılın Valilik önü ve adliye binasının ön kısmındaki yol bu sabah itibariyle yeniden açıldı. İçerisi su dolu bariyerlerle kapatılan ve yaklaşık bir aydır sürücüleri zor duruma düşüren yolun açılması memnuniyetle karşılandı.

Yaklaşık bir ay önce FETÖ/PDY duruşmalarının başlamasına az bir süre kala güvenlik gerekçesiyle Adliye ve Valilik çevresindeki ana arterler kapatılmış ve sürücüler zor duruma düşmüştü. Bu sabah itibariyle trafik akışına tekrar açılan yol ulaşıma da kolaylık sağlamış oldu.