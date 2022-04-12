Çilek fideleri geliyor

Haber: S. Özge Yücel

Baharın gelmesiyle birlikte, ağaçlar çiçek açtı ve seralarda üreticiler fide dikimlerine başladı. Mart ayının başından bu yana Bolu Ziraat Odası Başkanlığı Satış Ofisinde, çiftçilere satışa sunulan fidelere bir yenisi daha ekleniyor. Ziraat Odası İl Başkanlığı, çilek fidelerinin 13 Nisan Çarşamba günü geleceğini ve satışa çıkarılacağını açıkladı. Bolu Ziraat Odası Satış Mağazasına gelecek olan çilek fidelerinin 10 tanesi 25 liradan satılacak. Tanesi ise 2 buçuk liradan verilecek.

“ÇİLEK FİDESİ İHTİYAÇLARINIZI TEMİN EDEBİLİRSİNİZ”

Bolu Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, “Çilek fidelerimiz 13 Nisan Çarşamba günü satış mağazamıza gelecektir. Çilek fidesi ihtiyaçlarınızı satış mağazamızdan temin edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.