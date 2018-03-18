Alınan bilgiye göre, Semerkant Mahallesi Karabacakoğlu Sokak'taki evinde yaşayan G.K. (31), sürekli kavga ettikleri gerekçesiyle erkek arkadaşı Ö.B'den ayrılmak istedi. Ayrılmak istemeyen Ö.B, çıkan tartışmada tüfekle G.K'ye ateş ettikten sonra kaçtı. Saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan G.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinden kaçan Ö.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.