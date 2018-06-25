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25 Haziran 2018 Pazartesi
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    • Çılgınlar gibi kutladılar

    24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin galibi Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakının ortağı MHP oldu. Bu ezici galibiyet sonrası Bolu’da AK Partililer ve MHP’liler sabaha kadar kutlama yaptılar.

    25 Haziran 2018 Pazartesi 11:17
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    Çılgınlar gibi kutladılar
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Seçim sonuçlarının açıklanmamasının öncesinde Belediye Meydanına Bolu Belediyesi tarafından konuşmaların yapılması için kürsülü TIR yerleştirildi. Seçim sonuçların açıklanmasının ardından AK Partililer ve MHP’liler ellerindeki Türk Bayrakları ve AK Parti Bayraklarıyla yavaş yavaş alanı doldurmaya başladılar.

    Seçim sonuçları kesinleşmemesine rağmen rakamlar gerçeği ortaya koydu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.38’le yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçimle beraber Başkanlık sistemi de devreye girmiş oldu.

    Televizyonlardan seçim sonuçlarını öğrenen AK Partililer ve MHP’liler Belediye meydanında kurulan standın etrafını büyük bir coşkuyla doldurmaya başladılar. Sloganlar atıldı marşlar söylendi. Araç konvoyları da şehir içi trafiğini alt üst etti. Yollar tıkandı, kapandı. Her aracın içerisinden Türk Bayrakları ve AK parti bayrakları sallandı. Bazı MHP’li gençler ise bir eliyle Rabia diğer elleriyle Bozkurt işareti yaparak, zaferi kutlamaya çalıştılar.

    Araç konvoyları sırasında bazı araçlardan atılan yüksek ses çıkartan maytaplar vatandaşları rahatsız etti. Polisin yaptığı tüm uyarılara rağmen, kutlamalara katılanlar araçlar içerisinden maytap atmaktan vazgeçmediler. Bir çok AK Partili ise yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak renkli görüntüler sergilerken, kutlamaların en güzel görseli ise Belediye Meydanının atılan rengarenek havai fişekler oldu. Siyasiler ise TIR üzerinden halka hitap ederek, yeni bir zaferin kutlamalarını heyecanla yaşadılar.

    Anahtar Kelimeler: 24, Haziran, 2018, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği

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