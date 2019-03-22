“Cılız karalamalara, boyun eğmeyiz”

Haber: C. Kutay Aykan

Seçimlere az bir süre kala Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, ilçede çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan da Çankaya’ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Kazım Karsu’nun da bulunduğu ziyarette MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya ile Tanju Özcan sohbet etme fırsatı buldu. Eski dönemlerden konuşan ikili daha sonra birbirlerine 31 Mart Yerel Seçimleri için başarılar dilediler.

“ERPİLİÇ AHMET ÇANKAYA’NIN YANINDA DİMDİK DURMAKTADIR”

Öte yandan çalışmalarına da sahada devam eden Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, “Ekibimle, vatandaşlarımızın desteğiyle gümbür gümbür geliyoruz” dedi. Bir aile olduklarını ifade eden Çankaya ayrıca, “Birlikte varız, birlikte güçlüyüz. Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde de birdik, bizdik şu an da öyleyiz. Cılız karalamalara, laflara boyun eğmeyiz. Bolu’da İzzet Baysal neyse Göynük’te Ali Ericek odur. Erpiliç Ahmet Çankaya’nın yanında dimdik durmaktadır. Mesele memleket meselesi, çok değerli dava arkadaşlarımla beraber Göynük’ümüzü o bu demeden, ayırmadan, ayrıştırmadan birleştirerek kaybettiği huzuru geri kazandıracağız. Ahmet ağabeyinizin sözü olsun...” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 11:57