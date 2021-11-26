Çimenlik alan çöplüğe döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Duyarlı bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler, Mengen ilçesinin giriş kısmında bulunan Sanayi sitesinin yakınlarında Çanak Mevkii olarak bilinen yere ait. Doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, yürüyüş esnasında gördüğü çirkin görüntüyü cep telefonu ile fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı. Duyarlı vatandaşın paylaşımı,insanlar tarafından yoğun tepkilere neden oldu. Mengen’in görünmeyen yüzünü gösteren vatandaş yaptığı paylaşımda, “Yazacak çok şey söyleyecek hiç bir şey yok.. Güzelim cennet köşesi doğa harikasına hiç yakışmayan görüntüler Mengen Çanak mevkii” ifadelerine yer verdi.