Çimenlik alanlar otopark oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde otopark sorun bir türlü çözüm bulmadı. Özellikle Kalıcı Konutlarda oturan araç sahipleri evlerine yakın yerlerde araçlarını çekecek otopark bulamayınca, arabalarını çimenlik alanlara çekerek, hem çevreye hem de yeşil alanlara zarar vermekten de geri kalmıyorlar.

Bu bölgede oturan çevreci vatandaşlar, araçlarını çimenlik alanlara çeken sürücülere tepki göstererek; “Bolu yeşil Bolu olsun diye uğraşırken, bazı sürücüler yeşil alanları tahrip etmek için elinden geleni yapıyor. Yüzlerce kilo ağırlığındaki arabaların yol kenarındaki çimenlik arabalarını çekerek, çimenlerin büyümesini engelleyerek, çevreye zarar veriyorlar. Yetkililerin derhal bu durumla ilgilenmesini istiyoruz” dediler.