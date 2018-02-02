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02 Şubat 2018 Cuma
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    • Çimento iki yıllık toplu sözleşme imzaladı

    Bolu Çimento Fabrikasının da üyesi olduğu çimento endüstrisi işverenleri sendikası (CEIS) ile CİMSE-İŞ sendikası arasında 01.01.2018 - 31.12.2019 dönemlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlandı.

    02 Şubat 2018 Cuma 09:28
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    Çimento iki yıllık toplu sözleşme imzaladı

    Haber: Ceylan Beykoz

    1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olan sözleşme ile ilgili yapılan açıklamada, “sözleşmenin 1. yılında 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 13,80 zam yapılmıştır. sözleşmenin 2. yılında 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine bir önceki yılın tüfe artış oranında zam yapılacaktır. Bunun yanı sıra çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 350,00 tl, ikinci yılında her ay 400,00 tl ödenecektir. Pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz” denildi. İki yıllığına geçerli olacak yeni toplu sözleşme ile yıllık ortalama % 15 zam alan işçilerin seyyanen yapılan maaş yükseltme ödeneği ile birlikte alacakları toplam zam ikinci yıl sonunda % 40 düzeyinde gerçekleşmiş olacak.

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