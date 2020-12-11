Çimento, Sıfır Atık Belgesi aldı

Haber:N.Halid Altundal



Sürdürülebilir bir dünya adına Türkiye’de çimento ve beton sektörlerinde faaliyetler yürüten OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Sıfır Atık Yönetmeliği şartlarını yerine getirerek ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. OYAK, bugünün ve yarının ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranış modellerini geliştirerek sürdürülebilir nema hedefine katkı sunarken, ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla da OYAK Sıfır Atık Projesi’ni başlatarak şirketlerinde de uygulanmasını sağladı. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Adana Çimento Şubesi, Aslan Çimento Şubesi, Bolu Çimento Şubesi, Ankara Şubesi, Mardin Çimento Şubesi, Ünye Çimento Şubesi, İskenderun I - II tesisleri ve Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş. Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Söz konusu çimento fabrikaları ve beton tesisi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile birlikte atık oluşum miktarının azaltılması çalışmalarına, doğaya bırakılan atık miktarında azalma sağlayarak sürdürülebilir bir çevreye katkı sunma çalışmalarına odaklandı. Bununla beraber, kaynakların verimli kullanılması ve geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması ile sürdürülebilir kaynak yönetimi ve döngüsel ekonomiye de büyük katkılar sağlanıyor. OYAK’ın sürdürülebilir büyüme stratejisi altında, bu yılın Mayıs ayında tek çatı altında birleşen OYAK’ın 5 çimento tesisi, bu birleşmenin oluşturduğu güçlü sinerji ile iyileşme süreçlerine de katkı sağlıyor. Böylelikle OYAK Çimento tesisleri en iyi uygulamalarla birbirilerine örnek olarak, OYAK’ın çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını en üst seviyede yerine getirmesini sağlıyor.