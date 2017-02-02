Çaydurt köyünde kurulu olan OYAK Grubuna bağlı çimento fabrikasının uzun yıllardır nakliye işini yapan Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine üye iş yerleri, OYAK çimentonun nakliye işini kendi bünyesine kurduğu başka bir firmaya verince lastik yaparak eylem yaptılar. Nakliye işinin başka bir firmaya verilmesiyle çok fazla kişinin işsiz kaldığını belirten nakliye şirketleri, uzun yıllardır aynı bölgede faaliyet gösterdiklerini belirterek, sonuç alana kadar eylemlerinin devam edeceğini söylediler.
Atılgan kişisel gelişim eğitimi verdi
Çimentoya kazan kaldırdılar
Dikkat elektirik kesintisi
VALİ BARUŞ’TAN ÇİMENTO A.Ş.Yİ ZİYARET...
Tarihi Eser Kaçakcılığı ve Define Avcılarına...
İşverenini şikayet için intihara kalkıştı...
Bolu'da bir araçta çok sayıda kaçak cep telefonu...
Hayreddin-i Tokadi Türbesin’de yangın
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!