Haber: BMA

Türkiye’nin çimento sektöründeki güçlü firması olan OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu bünyesindeki Bolu Çimento’da genel müdür değişti. Bolu Çimento tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: Şirketimiz Genel Müdürü Sn.Yıldıray Yıldız, 07.06.2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2018 tarihli kararı ile Genel Müdürlük görevine 07.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn.Yakup Kadri Yenice'nin atanmasına karar verilmiştir” denildi.

1969 Aydın doğumlu olan Yakup Kadri Yenice, çimento sektöründe daha öncede birçok görevde bulunmuştur. Son olarak Ünye Çimento’nun Genel Müdürlüğünü yapan Yenice, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.