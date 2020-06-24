CIMMYT’ten BAİBÜ’YE ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi CIMMYT Türkiye Temsilcisi Dr. Abdelfattah Dababat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Mustafa Alişarlı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmeye, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa İmren ve Doç. Dr. Göksel Özer de katıldı. Görüşmede, CIMMYT Türkiye Toprak Kökenli Patojenler Grubu ile BAİBÜ arasında yapılan iş birlikleri, akademik çalışmalar ve organizasyonlar değerlendirildi.

CIMMYT Türkiye Toprak Kökenli Patojenler Grubu tarafından 2009 yılından bu yana iki yılda bir, Bitki Paraziti Nematodlar konusunda gerçekleştirilen ve 2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) düzenlenmesi planlanan “Uluslararası Buğday Nematodları Sempozyumu’ (International Cereal Nematode Symposium) konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.