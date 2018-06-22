Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı Tanju Özcan’ın seçim kampanyasını yürütmek için CHP Gençlik Kolları üyeleri ilginç ve bir o kadarda neşeli bir yola başvurdu. Gençler, Özcan’ın seçim kampanyaları için özellikle uzak doğu ülkelerinde kullanılan bir mobileti tercih etti. Gençler, elektrikli olarak çalışan mobilete Özcan’ın pankartlarını asarak, ses sistemi kurdu. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Tahsin Mert Karagöz’ün kardeşi Melih Karagöz tarafından kullanılan mobilette Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ve Tanju Özcan’ın seçim şarkıları çalınıyor. Karagöz, bu ilginç mobilette şehrin her bir köşesini gezerek Özcan’ın seçim kampanyasına destek oluyor. Seçim aracını caddede gören vatandaşlar hem şaşıyor hem de bu ilginç aracı cep telefonları ile kayıt altına alıyorlar.