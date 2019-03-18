Çınar; “Çanakkale geçilmez”

Haber: Kasım ŞAHİN

Çınar, Birinci Dünya Savaşı'nda ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, kendisinden kat ve kat güçlü olan ordulara geçit vermeyen ulusumuzun bütün varlığıyla özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin sembolü, bir kahramanlık destanıdır. Bugün bu zaferin 104. yılını kutluyoruz.

18 Mart 1915'te kazanılan Deniz Zaferi, Çanakkale'yi denizden geçmeyi tasarlayanları düş kırıklığına uğratırken, askerlerimize büyük güç ve moral vermiş, direniş gücünü artırmıştır açıklamasında bulundu.

Eğitim İş Bolu Şube Başkanı Hülya Çınar, günün anlam ve önemine dair yaptığı açıklamanın devamında; Ulusumuz, özgürlük ve bağımsızlığı için her türlü engeli aşacağını, birlik içinde yurdun her karış toprağını canı pahasına savunacağını "Çanakkale geçilmez" dedirterek bu savaşta bir kez daha kanıtlamıştır.

Çanakkale Savaşlarının tarihimiz yönünden en önemli sonuçlarından biri de, dünyanın genç komutan Mustafa Kemal'i tanımış olmasıdır. Çanakkale Cephesi'ndeki üstün başarılarıyla herkesin sevgi, saygı ve övgüsünü kazanan Mustafa Kemal Atatürk, böylelikle büyük bir komutan ve önder olarak yakın gelecekte dünya tarihinde oynayacağı rolün işaretlerini vermiştir. Çanakkale zaferinden güç alan ulusumuz, Kurtuluş Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında bütünleşerek emperyalist devletlere karşı dünyada ilk bağımsızlık mücadelesini vererek büyük bk zafere imza atmıştır. Emperyalizmin yenilebileceğini gösteren bu zafer tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur. Büyük bir zafere imza atmıştır. Emperyalizmin yenilebileceğini gösteren bu zafer tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur.

Ancak son zamanlarda bu zaferin önemi göz ardı edilmekte, Mustafa Kemal^şiz bir Çanakkale yaratılmak ve ulus bilincini aşılayan bu kahramanlık destanı önemsizleştirilmek istenmektedir. MEB'in yeni müfredatında, Kııt'ül-Amare'nin "zafer" olarak Çanakkale'nin ise bir "cephe" olarak ifade edilmesi bunun göstergesidir.

Bilinsin ki Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan eğitimciler olarak, müfredatta azaltılsa da çıkarılsa da Çanakkale ruhunu evlatlarımıza aşılamaya devam edeceğiz.

Kurtuluş Ordusunun onca imkansızlığa, olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza yan yana olmayı başarmış olması, bugün üzerinde yeniden düşünülmesi gereken bir olgudur. Bir ulus, yanındakinin ırkına, mezhebine, ideolojisine bakmayı aklından bile geçirmemiş; bu topraklar üzerinde ortak yaşam idealiyle kadın, erkek, genç, yaşlı birlik olup emperyalist güçlere karşı göğsünü siper etmiştir. Bu yüce destan, bu birlikteliğin yarattığı güçle yazılmıştır. Çanakkale ruhuyla yaşayan halkı, "bizden olanlar" ve "bizden olmayanlar" şeklinde ayrıma tabi tutanların bu destandan alması gereken dersler vardır.

Yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı, ulusumuzun eşsiz bir mücadeleyle vermiş olduğu var olma savaşı ve bu savaş sonrasında kazandığımız zaferin 104. yıldönümünde. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.