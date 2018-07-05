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05 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Çınar; “Çocuk istismarı insanlık suçudur”

    Hak-İş Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, son günlerde ülkemizde büyük facialara yol açan cinsel taciz, çocuk istismarı ve çocuk cinayetlerine yönelik tepki açıklamışı yayınladı. Yıldız, “Çocuk istismarı toplumsal bir utançtır ve çocuk istismarı insanlık suçudur” dedi.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 00:17
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    Çınar; “Çocuk istismarı insanlık suçudur”

    Haber: Kasım ŞAHİN
    Çınar, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Ülkemizde son aylar ve günlerde sıklıkla gündeme gelen “kayıp çocuk”lar ve “çocuk istismarı”ndaki kaygılandıran artış yüreğimizi dağlamakta; çocuklarımızın geleceğine, sosyal dokumuza ve yarınlarımıza dair kaygılarımızı günden güne artırmaktadır. Son haftalarda yeni bir çocuğun kaybolması, cinsel istismara uğraması yahut canice öldürülmesi ya da şiddete maruz kalması vakaları giderek yaygın ve sistematik hale dönüşmekte; vakaların çokluğu endişe verici boyutlara ulaşmaktadır.
    Daha geçtiğimiz yıl Mersin’de 5 yaşındaki Muhammet Derviş’in bıçaklanarak öldürülmesinin acısı; Kahramanmaraş’ta küçük Ruhat Özkan Göreş’in eski bir otoparkta, Adana’da zihin engelli İsmail Kaplan’ın sulama kanalında bulunan cesedi ile Balıkesir’de bir menfeze bırakılan 10 yaşlarındaki Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım’ın cansız bedenlerinin acısı yüreğimizin bir köşesinde tazeliğini korurken, son günlerde Ankara’da cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül’ün şokunu atlatamadan, Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde kaybolan 4 yaşındaki Leyla’mızın cesedinin bulunmasıyla bir kez daha kahrolduk. Adeta her gün yeni bir çocuk istismarı yahut kayıp çocuk haberiyle uyanıyoruz. Çocuk istismarında kaygılandıran artış, bütün çocuklarımız ve ebeveynler için endişe vericidir.
    SEZSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR
    Hak-İş Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, tepki açıklamasını şöyle sürdürdü; Çocuk istismarı her şeyden daha önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu, toplumun her kesimini ve herkesi ilgilendiren sosyal bir hastalıktır. Çocuklarımızın istismarla karşılaşmasına sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Koruyamadığımız her çocuk bizim suçumuzdur. Çünkü Sorumlu çocuk değil, yetişkinlerdir. Şehirler, Sokaklar, parklar çocuklarımızı kaybettiğimiz suç mahalline dönüşmemelidir. Onların güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak en öncelikli sorumluluğumuzdur.
    HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak çocuklara yönelik istismarı nefretle kınıyor, onların fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasını sindiremiyor, çocukların canına kıyan canilerin en ağır ve en hızlı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adaletin gecikmeden tecelli etmesini istiyoruz. Çocuk istismarına karşı etkin mücadele için gereken önlemlerin alınacağına, fail ile birlikte ihmali bulunanlara gereken cezaların verileceğine inanıyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki, hiç bir ceza cansız bedeni kör kuyulara terkedilen bir çocuğu geri getirmeyecek, toplum vicdanını rahatlatmayacaktır. Çocuklara yönelik her türlü istismar önlenmelidir. Çocuklarımızın istismar ve ihmalini önlemek hepimizin en temel görevi olmalıdır.
    Bu bağlamda, istismar edilerek çalıştırılan çocuklar ile “çocuk gelinler” sorunu da istismardan bağımsız değildir. Hiçbir çocuk ne istismar edilerek çalıştırılmayı, ne de çocuk yaşlarda gelin olmayı hak etmemektedir. Bugün çocuklarımıza sahip çıkmazsak, yarın bizlere sahip çıkacak bir nesil olmayacaktır. Hiçbir çocuk istismar edilerek çalıştırılmayı çocuk yaşlarda gelin olmayı hak etmemektedir. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumaya kararlıyız. Yetkililerden çocuk istismarına karşı acil tedbirlerin bir an evvel alınmasını talep ediyor, başta sivil toplum örgütleri almak üzere tüm toplumu bu konuda inisiyatif davet ediyoruz.
    Anahtar Kelimeler: Hak-İş, Bolu, İl, Başkanı, Hacer

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