Haber: Kasım ŞAHİN

1923 Cumhuriyet Devrimi’ni yaratan Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin devrimci kadroları, modern Türkiye Cumhuriyetini kurarak tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır diyen Çınar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

Emperyalizme karşı verdikleri ve kazandıkları ulusal kurtuluş savaşı ile de bütün mazlum milletlere örnek olmuşlardır. Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu kadroları modern Türkiye yolunda yapılan bütün değişiklikleri ulusal iradeye dayanarak yapmışlardır. Günümüzde Meclis işlevsiz hale getirilirken, gerek savaş zamanında, gerekse devrimlerin yapıldığı zamanlarda bütün değişiklikler Meclis’te yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleşmiştir. O dönemde Meclis’te sayısı az olan muhalefet bile yapılan bütün değişikliklerle ilgili söz söyleyebilmiştir.

3 Mart 1924 tarihli devrim yasaları ile laik rejimin önündeki en önemli engellerin kaldırılması amaçlanmıştır. Bu devrim yasaları şunlardır:

1- 429 sayılı Şer’iye ve Evkaf (Din ve Vakıflar) ve Erkan-ı Harbiye (Genel Kurmay) bakanlıklarının kaldırılmasına dair kanun.

2- 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu.

3- 431 sayılı Halifeliğin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkartılmasına dair kanun.

3 DEVRİM YASASI

Bu üç yasanın her biri başlı başına birer devrimdir. O yüzden bu 3 yasanın kabul edildiği günü kutlayan cumhuriyet aydınları bu yasalara “3 Devrim Yasası” ismini vermiştir.Halifeliğin kaldırılışı tek başına çok büyük devrimdir. Bugünden baktığımızda bile bu yasanın geçmesinin ne kadar zor olduğu ortadır. 94 yıl sonra ülke iktidarına sahip olanların Halifelik hülyaları kurduğunu bile düşündüğümüzde bu olayın ne kadar büyük bir devrim olduğu ortaya çıkıyor.

Şeriye ve Evkaf Vekâleti, alınan kararların şeriat kurallarına uygun olup olmadığını denetliyordu, kaldırılışı büyük devrimdir. AKP iktidarı döneminde ise yeniden benzer şekilde yasaları ulemaya danışan yapılar ortaya çıkmış ve benzer bir sistemin kurulması istenmektedir. Yeniden böyle bir düzene geçilmesine asla izin vermeyeceğiz.Öte yandan, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası ile eğitim, din kurallarının pençesinden ve çok başlılıktan kurtarılmış, bilimi ve eleştirel aklı esas alan çağdaş bir eğitim modeli kurulmuştur.

GERİCİLEŞEN EĞİTİM

Ne yazıktır ki o günden 94 yıl sonra çıkarılan eğitim yasaları, eğitim müfredatı, zorunlu din dersleri, imam hatipler ve özel okullar ile eğitim tekrar çok başlı hale getirilmiştir. Gün geçmiyor ki gazetelerden ve eğitim sendikalarının basın açıklamalarından gericileşen eğitimle ilgili yeni bir haber okumayalım. Bu duruma karşı mücadele etmek ülkenin aydınlanma savaşçılarının en önemli görevidir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Türkiye Cumhuriyeti’ne, ülkemize, ulusumuza, birliğimize ve bütünlüğümüze yönelik saldırılar tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğinin farkındayız.Ancak onların bilmediği aydınlığa karşı tarihin hiçbir döneminde karanlık güçler başarılı olmamıştır. Türk Ulusu, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Tam Bağımsız, Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı gibi Cumhuriyete, Demokrasiye, Devrimlerine sahip çıkacaktır.