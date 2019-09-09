Çınar; “Öğrenciler deney tahtasına çevrilecek”

Haber: Esra PERÇİN

2019-2020 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlamıştır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir.

Çınar, açıklamalarına şu sözleriyle devam etti; Dernek ve vakıflarla imzalanan protokoller, derslik açıkları, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, ikili eğitim öğretim, taşımalı eğitim, uluslararası sınavlardaki başarısızlıklar, öğrencilerin tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edilmesi, çocukların örgün eğitim dışına itilmesi, öğretmenlerin özlük sorunları, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik, öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması, kadrolaşma, liyakatsizliğin ve yandaşlığın hakim olması gibi sorunlar maalesef bu öğretim yılına da taşınmıştır. Bütün bu sorunların üstüne bir de ekonomik krizin yarattığı etki yüklenmiştir.

Eğitim-İş, eğitimde yaşanan sorunları şu şekilde maddeleştirmiştir:sınav sistemi değişiklikleri öğrencileri mağdur ettieğitimde özelleştirme devam ediyor. Taşımalı eğitim devam edecek, çocuklarımız tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum edilecek, okullaşma oranı hala düşüktür. Kriz bahanesiyle MEB bütçesinden yapılan kesinti yeni eğitim öğretim yılını olumsuz etkileyecekikili eğitim sorunu devam ediyor, yeni çalışma takvimi öğrencileri deney tahtası haline getirecek.

OKULAN ADI NEDEN TURGUT ÖZAL?

Tabi bütün bunların yanında,umutlandırıldığımız halde verilmeyen 3600 ek göstergenin de verilmeyişi öğretmenlerin motivasyonunu da bozmuştur.Belirttiğimiz olumsuzluklara rağmen, LGS ile bir okula yerleşemeyen öğrencilerin sorunlarını çözmek üzere yeni bir Anadolu Lisesi açılmasını takdirle karşılıyoruz. Çözüm odaklı hareket ettiği için Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ancak, açılan lisenin adının neden “Turgut Özal” olduğunu anlayamadık. Konulan ismin gerekçesinin de açıklanması kamuoyunu bilgi bakımından rahatlatacaktır diye düşünüyoruz.