Çınar, Öz Sağlık İŞ’e davet etti

Haber: N. Halid Altundal

Öz Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, sağlık alanındaki bütün iş kollarının Öz Sağlık İŞ Sendikası çatısı altında topladıklarını ve yeni döneme başladıklarını açıkladı. Başkan Hacer Çınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başta Hak-İş konfederasyonu genel başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız genel başkanları ve yönetimleri ile birlikte 2014 yılında kamu taşeron işçileri olarak yola çıktık. Bizlere! Birlikte hareket etmenin, sendikalı ve örgütlü olmanın önemini ve yararlarını anlattılar, dertlerimizle dertlendiler, sorunlarımızı dinlediler, emek mücadelesinde hak mücadelesinde ve en önemlisi kadro mücadelesinde biz taşeron işçilere 2018 yılında kadro verilmesi ile birlikte bir tarih yazdırdılar. Buradan bir kez daha kadro mücadelesi öncülüğü yapan Genel Başkanım Sayın Mahmut Arslan’a Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ a dönemim çalışma bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’na bir kez daha şahsım sendikam ve emekçi kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

“ÜSTÜN GAYRETİMİZLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

1 Kasım 2020 tarihinde kadro verilirken getirilen ücret kısıtlamasının sona erdirildiğini belirten Hacer Çınar, “Kamu kurumlarında yetkili sendikaların yapmış oldukları serbest sözleşmelere iş kolları değişikliği ile dahil edildik. Bizler de Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 30.12.2022 tarihine kadar yetkili ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip olan Öz Sağlık-İŞ Sendikası çatı altında bütün iş kollarımızla aynı çatı altında toplandık, yeni bir döneme başladık, yönetimlerimizi oluşturduk büyük ölçüde iş yeri temsilcilerimizi seçtik. Ağır sorumluluklarımızın bilinci ile bundan sonra iş yerlerimizde iş barışımızı bozmadan emekçilerimizin haklarını gözeterek yanlış olan iş düzenlerinin değişmesi alınmayan haklarımızın alınması refah düzeyimizi daha üst seviyelere taşınması için emekçilerimizle istişare ederek üstün gayretimizle mücadele edeceğiz. Kurumlarımızda ihale şartname sebebi ile kadroya alınamayan emekçi kardeşlerimiz için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İş kodu farklı ama yaptığı iş farklı olan kardeşlerimizi yıllardır emek verdikleri iş kodlarına geçişini sağlamanın mücadelesini sonuna kadar vereceğiz” diye konuştu.

“SÖZDE SENDİKALARA ASLA PİRİM VERMEYECEĞİZ”

“Pandemi döneminde Covid birimlerinde çalışan doktor, hemşire ücret farkı alırken alamayan, ayrımcılığa maruz kalan emekçi kardeşlerimin hakkının alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Çınar açıklamasının devamında, “Ne kadar eksiğimiz varsa, alınması gereken haklarımız var ise dün olduğu gibi bu günde samimiyetle mücadele edeceğiz. Taşeron üzerinde hiçbir emeği olmayan akşam yattık sabah kalktık her kes kadroya geçmiş diyen, Kamu çerçeve sözleşmesinde istediğimizi vermezlerse sokaklara çıkarız diyen, ancak masada emekçiyi yok sayan mikrofonu açık unutup, ‘uzasa işi karıştıracağız en azından işi böyle kapattık’ diyen, nasıl kapattığı bilinmeyen, yalan ve aldatma peşinde olan sözde sendikalara asla pirim vermeyeceğiz. Bizlere sendikalarımız ve genel başkanlarımız değerlerimize sahip çıkmayı birlik beraberlik içinde birbirimiz tamamlamayı gönüle dokunmayı, birbirimizin yaralarını sarmayı iyi ve kötü günümüzde birlikte olmayı toplum bilinci ile hareket etmeyi birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu diri tutmayı mazlum ve mağdurların yanında olmayı toplu hareket etmeyi emekçiyi asla aldatmamayı, doğruları savunmayı sosyal birliktelik oluşturmayı öğretmiştir” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN”

Çınar ayrıca şunları söyledi: “Hani bir söz var anlamlı benim de çok sevdiğim ‘Ayağında diken yarası olmayanlar, nesine gül kokusu süremezler’ derdimizle dertlenen, derdimiz dert bilen Konfederasyon Başkanımız ve Genel Genel Başkanlarımızla birlikte nasır tutmuş sinelerimize birlikte gül kokusu sürdük biz. Kuruyan umutlarımızı yeşerten Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert beyefendinin öncülüğünde emekçi kardeşlerim için onların refah düzeyinin çok daha yukarıya taşıma sosyal hakları ücret haksızlıklarını giderme iş sağlığı ve güvenliği kapsamında eksiklerin tamamlanması, iş yerlerinde iş düzensizliği sorunlarımız giderme noktasında dün olduğu gibi bu günde yılmadan yorulmadan mücadelemize devam edeceğimizden hiç kimsenin endişesi olmasın.”

“SENDİKAMIZDA TEK YÜREK OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Çınar açıklamasının sonunda sağlık alanında çalışan işçilere bir çağrıda bulundu. Çınar, “Yeni toplu iş sözleşmemizin başladığı şu günlerde sözde sendikalar tarafından aldatılan kandırılan, bölünmeye çalışılan emekçi kardeşlerime de bir çağrıda bulunmak istiyor, sendikamızda tek yürek olmaya davet ediyorum. İçi boş ve yalan vaatlerle kendilerini kandırmaya çalışan yanlış yönlendiren kişilere itibar etmemelerini rica ediyorum. Rabbim çıkmış olduğumuz emek ve mücadele yolunda bizleri mahcup ve mahzun eylemesin hakkı ile görevlerimizi yerine getirmeyi ve emekçi kardeşlerim adına daha nice zaferler kazanmayı bizlere nasip eylesin inşallah” dedi.