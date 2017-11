Haber: Kasım ŞAHİN

Çınar, konu hakkında şu açıklamada bulundu; Bükemediği eli öpmeye çalışan AKP teşkilatları Anıtkabir’e otobüsler kaldırırken, daha öncesinde basılan kitaplarda Atatürk’ü değersizleştirmeye çalışan ifadeler hala yer almaktadır. Eğitim-iş bu ifadelerin hadsizce olduğunu ve soruşturma dosyalarına girmesi gerektiğini düşünüyor. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir devletin yöneticilerinin, O’nun hatırasını değersizleştirmeye çalışması en hafif tabirle zavallıcadır.

Başöğretmen Mustafa Kemal’in eğitim neferleri olarak önce düzeltiyoruz: Her 10 Kasım’da ‘millet olarak saygı içinde çakılıp’ kalmıyoruz! Her 10 Kasım’da yokluğunu daha da derin hissettiğimiz Atatürk’ü daha da anlıyor ve yazımızı onun yolunda ilerlemek için bir araç haline getiriyoruz.Ve o ‘çığlık çığlığa çalınan sirenler’ her 10 Kasım’da, bastığımız bu toprakların nasıl bir fedakarlık, cesaret,akılla kurulduğunu; bazı borçların nasıl da hiç ödenemeyeceğini; bazı ölülerin bize ne kadar yakın, bazı yaşayanların ise ne kadar ölü olduğunu hatırlatıyor.

Eğitim - İş olarak MEB’e çağrımızdır: Bu skandal, daha öncekiler gibi yine ‘Talim Terbiye Kurulu’nun gözünden kaçmış’ gibi bir gevelemeyle savuşturulmaya çalışılacaksa, bilin ki bunun doğru olmadığını biliyoruz. En azından müfredat değişmiş,bu nedenle bir sürü yeni kitap basılmışken, bu kitapları gözünden geçirmekle yükümlü bakanlık biriminin bütçesini geçen yıla göre yüzde 49.88 azaltıldığını biliyoruz. Yani ortada ya bir art niyet ya da kötü yönetim olduğu açıktır.